Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Не забуває Ектор про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Ектор поділився фото, де позував у військовій формі.

"Патріотами прокидаємося щодня, а не народжуємось)

Недостатньо мати в паспорті громадянство «українець», бо я його не маю

Але я пишаюся бути патріотом України.

Це коли підтримуєш країну щодня

Коли поважаєш її закони, людей та традиції

Коли чесний, не зраджуєш, не втікаєш від відповідальності

Коли банально несеш на смітник ту сигарету, фантик чи жуйку

Не треба віддавати все, але є те, що зобов'язані робити — платити податки, не тільки країна має йти на ваш клич і бути щось постійно винною, давайте вже позбудемося цих «совкових» поглядів», - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ектор дякую вам, що так любите і поважаєте Україну", "Ви справжній патріот України. Україна пишається Вами. Ваша допомога в цей час вона така важлива. взаємна, велика повага до Вас.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" заговорив про трагедію та емоційно звернувся до українців.

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