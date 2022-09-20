Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и судья "Мастер Шеф". Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Эктор поделился фото, где позировал в военной форме.

"Патриотами просыпаемся каждый день, а не рождаемся)

Недостаточно иметь в паспорте гражданство «украинец», потому что у меня его нет

Но я горжусь быть патриотом Украины.

Это когда поддерживаешь страну ежедневно

Когда уважаешь ее законы, людей и традиции

Когда честный, не изменяешь, не убегаешь от ответственности

Когда банально несешь в мусорку ту сигарету, фантик или жвачку

Не нужно отдавать все, но есть то, что обязаны делать — платить налоги, не только страна должна идти на ваш клич и быть что-то постоянно виноватой, давайте уже избавимся от этих «совковых» взглядов", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Эктор благодарю вас, что так любите и уважаете Украину", "Вы настоящий патриот Украины.Украина гордится Вами. Ваша помощь в это время она так важна.Спасибо. Слава Украине", "Эктор, благодарим Вас за любовь к Украине. Эта любовь взаимна, большое уважение к Вам".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" заговорил о трагедии и эмоционально обратился к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как себя вести во время тревоги

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поднял на руки темноглазую красавицу



