Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и судья "Мастер Шеф". Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Эктор поделился фото, где позировал в военной форме.
"Патриотами просыпаемся каждый день, а не рождаемся)
Недостаточно иметь в паспорте гражданство «украинец», потому что у меня его нет
Но я горжусь быть патриотом Украины.
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Это когда поддерживаешь страну ежедневно
Когда уважаешь ее законы, людей и традиции
Когда честный, не изменяешь, не убегаешь от ответственности
Когда банально несешь в мусорку ту сигарету, фантик или жвачку
Не нужно отдавать все, но есть то, что обязаны делать — платить налоги, не только страна должна идти на ваш клич и быть что-то постоянно виноватой, давайте уже избавимся от этих «совковых» взглядов", - написал Эктор.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Эктор благодарю вас, что так любите и уважаете Украину", "Вы настоящий патриот Украины.Украина гордится Вами. Ваша помощь в это время она так важна.Спасибо. Слава Украине", "Эктор, благодарим Вас за любовь к Украине. Эта любовь взаимна, большое уважение к Вам".
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