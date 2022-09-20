Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала, скільки їй вдалося вибороти нагороди з гімнастики, поділившись промовистим фото.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка отримала звання Майстра спорту України. Також зірка брала участь у шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Даші вдалося перемогти на шоу, але стосунки збудувати парі не вдалося після проекту. Натомість Ульянова стала досить успішною блогеркою в Інстаграмі, де зірка ділиться багатьом цікавим.

А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Давайте трохи поговоримо)", - написала Ульянова, запрошуючи фанів до розмови.

"Хотіли в дитинстві стати олімпійською чемпіонкою?", - запитав фанат.

"Так, хотіла і намагалася", - написала Даша у відповідь і показала десятки медалей та кубків у своїй трофейній кімнаті.

"Звідки береш натхнення?" - запитав ще один фанат.

"А взагалі, мені здається, моє натхнення безпосередньо залежить від мого настрою. З фільмів, музики, кохання", - написала зірка у відповідь.

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