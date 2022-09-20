Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка отримала звання Майстра спорту України. Також зірка брала участь у шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Даші вдалося перемогти на шоу, але стосунки збудувати парі не вдалося після проекту. Натомість Ульянова стала досить успішною блогеркою в Інстаграмі, де зірка ділиться багатьом цікавим.
А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Давайте трохи поговоримо)", - написала Ульянова, запрошуючи фанів до розмови.
"Хотіли в дитинстві стати олімпійською чемпіонкою?", - запитав фанат.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Такий біль": обірвалося життя легендарного українця, мужністю якого захоплювались
У маршрутці діра, люди лежать на землі: з'явилися кадри з місця масштабної ДТП в Одесі
"До зустрічі на небесах": трагедія обірвала життя трьох дівчат та 7-річного хлопчика
Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" вразила новою заявою про українську мову: "Як мінімум дивно..."
"Так, хотіла і намагалася", - написала Даша у відповідь і показала десятки медалей та кубків у своїй трофейній кімнаті.
"Звідки береш натхнення?" - запитав ще один фанат.
"А взагалі, мені здається, моє натхнення безпосередньо залежить від мого настрою. З фільмів, музики, кохання", - написала зірка у відповідь.
Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" обрушилася з критикою на хейтерів через свою роботу
А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" у тоненьких лосинах після схуднення поскаржилася на нестачу
Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" подразнила українців розвагами на вихідних у Києві