Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала, сколько ей удалось завоевать наград по гимнастике, поделившись красноречивым фото.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, получившая звание Мастера спорта Украины. Также звезда участвовала в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Даше удалось победить на шоу, но отношения построить паре не удалось после проекта. Зато Ульянова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где звезда делится многим интересным.

А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Давайте немного поговорим)", - написала Ульянова, приглашая фанов к разговору.

"Хотели в детстве стать олимпийской чемпионкой?", - спросил фанат.

"Да, хотела и пыталась", - написала Даша в ответ и показала десятки медалей и кубков в своей трофейной комнате.

"Откуда берешь вдохновение?", - спросил еще один фанат.

"А вообще, мне кажется, мое вдохновение напрямую зависит от моего настроения. Из фильмов, музыки, любви", - написала звезда в ответ.

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