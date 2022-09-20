Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде засвітилася з Позитивом, вразивши виглядом у гримерці.

Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка, яка стала зіркою "Орел і Решка". А нещодавно зірка оголосила, що йде з продюсерського центру Потапа разом із Олексієм Завгороднім (Позитивом). Мішель, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Андраде і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася кадрами, де сиділа перед дзеркалом у гримерці. Поруч із Мішель був і Олексій, який усміхався збоку.

"Че посміхаєшся?", - Запитала Мішель у Задворного.

"На тебе дивлюся і посміхаюся", - сказав у відповідь Олексій.

Повідомлялося, що Позитив розповів про перехід українською мовою.

"Друзі, дякую за такий шалений відгук про пісню "Нічого особистого". Ми перемагаємо тренди разом.

Про мову: це остання робота, яка доступна російською мовою. Зараз я працюю над українським матеріалом, який незабаром буде почутий", - написав зірка.

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