Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде засветилась с Позитивом, впечатлив видом в гримерке.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая стала звездой "Орел и Решка". А недавно звезда объявила, что уходит из продюсерского центра Потапа вместе с Алексеем Завгородним (Позитивом). Мишель, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами, где сидела перед зеркалом в гримерке. Рядом с Мишель был и Алексей, который улыбался сбоку.

"Че улыбаешься?", - спросила Мишель у Задворного.

"На тебя смотрю и улыбаюсь", - сказал в ответ Алексей.

Сообщалось, что Позитив рассказал о переходе на украинский язык.

"Друзья, спасибо за такой безумный отзыв о песне "Ничего личного". Мы побеждаем тренды вместе.

О языке: это последняя работа, которая доступна на русском языке. Сейчас я работаю над украинским материалом, который скоро будет услышан", - написал звезда.

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