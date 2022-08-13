Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица и ведущая "Орел и Решка". Недавно звезда объявила, что прекращает сотрудничество с Потапом, как и Алексей Завгородний. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мишель опубликовала фото, где была в топике и штанах. Также звезда добавила видео, где она уже была в сумерках.

"Ты еще не почувствовал как сильно я пылаю

Я слишком проникаюсь

Накрывает

Извини, что я возле тебя не прыгаю", - написала Мишель строки в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не извиняю", "Красотка", "Очень круто", "Очень соблазнительная девушка", "Какая же ты миленькая", "Попрыгай, я не против", "Ты невероятная", "Наша девочка", "Мишель, не свисти, ибо денег не будет".

Напомним, звезду "Орел и Решка" Андраде зацеловали перед микрофоном: высунула язык от удовольствия

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