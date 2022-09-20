Руслана Лижичко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки перемозі на "Євробаченні". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Руслана і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вийшла в ефір із американського Конгресу. Зірка розповіла, що зібралася зайти до якихось дверей, щоб попросити допомоги.
"Нам потрібна зброя...", - сказала подруга Руслани.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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"Все буде Україна", "Удачі", "Ви великі українці", "Русланочко ти справжня українка! Дякую", "Привіт зі Словенії", "Ви знаєте, що ми просимо зброю давно і навіть особисто? Рішення прийнято давно".
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