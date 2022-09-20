Звезда "Евровидения" Руслана Лижичко засветилась в американском Конгрессе, рассказав о своей миссии.

Как пишет Politeka.net, Руслана Лижичко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря победе на "Евровидении". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Руслана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда вышла в эфир из американского Конгресса. Звезда рассказала, что собралась зайти в какую-то дверь, чтобы попросить помощи.

"Нам нужно оружие...", - сказала подруга Русланы.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Все будет Украина", "Удачи", "Вы великие украинцы", "Русланочка ты настоящая украинка! Спасибо", "Привет из Словении", "Вы знаете что мы просим оружие давно и даже лично? Решение принято давно".

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