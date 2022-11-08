Як пише Politeka.net, Андрій Задворний – відомий український бізнесмен, який переміг на шоу "Холостячка" із Златою Огневич. Але Андрій відразу ж кинув зірку після проекту і тепер досить успішний блог в Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Задворний поділився історією про Росію.

"…Москва – моє навчання та бізнес там у 2017 році, тоді, коли вже частину нашої країни було окуповано, а герої гинули майже щодня.

Багато чого мені соромно і я досі не можу усвідомити, як я не бачив очевидних речей, був таким недалекоглядним, але я все ж таки хочу викласти думки поступово, осмислюючи минуле – можливо це комусь допоможе осмислити своє.

Щодня я писатиму повідомлення на певну тему або період мого життя. Я хочу зафіксувати трансформацію своїх поглядів та переконань. Буду вдячний за коментарі, ваш зворотній зв'язок, досвід у подібних ситуаціях", - написав зірка.

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