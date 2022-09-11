Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который решился пойти на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. там Андрею удалось победить и завоевать сердце главной героини, но после проекта Задворный сразу же бросил певицу. Теперь бизнесмен является успешным блогером в Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч украинцев. Звезда регулярно делится с украинцами новым контентом, а в этот раз Андрей поздравил фанов с успешным контрнаступлением ВСУ.

"Это настоящие исторические моменты.

Несколько дней я молча читал новости и только с друзьями опрокидывался парой фраз о событиях на фронте (скрестив пальцы за спиной).

Теперь отовсюду мощным валом доносится информация об освобождении очередной деревни, города и хочется порадоваться, вслух! Мы, жесть, их горим!!!

Но важно иметь холодную голову и держаться от «шапкозакидательства», потому что предстоит еще много работы, сложностей и жертв", - написал Задворный и поставил геолокацию Лисичанска.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный признался, чего сейчас хочет больше всего

А еще Politeka, что победитель "Холостячки" Задворный в мини-юбке устроил танцы на столе

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