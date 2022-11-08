Победитель "Холостячки" со Златой Огневич Андрей Задворный рассказал, как он связан с россией.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который победил на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Но Андрей сразу же бросил звезду после проекта и теперь довольно успешный блоге в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Задворный поделился историей о россии.

"…Москва – мое обучение и бизнес там в 2017 году, тогда, когда уже часть нашей страны была оккупирована, а герои погибали почти каждый день.

Многое мне стыдно и я до сих пор не могу осознать как я не видел очевидных вещей, был таким недальновидным, но я все же хочу изложить мысли постепенно, осмысливая прошлое – возможно это кому-то поможет осмыслить свое.

Каждый день я буду писать сообщение на определенную тему или период моей жизни. Я хочу зафиксировать трансформацию своих взглядов и убеждений. Буду благодарен за комментарии, вашу обратную связь, опыт в подобных ситуациях", - написал звезда.

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