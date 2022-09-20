Анна Кошмал розповіла, чому кілька років тому не вдавалася до теми війни та знімалася з акторами з росії.

27-річна зірка серіалу "Свати", українська актриса Анна Кошмал, відома роллю дорослої Жені Ковальової заговорила про зйомки з російськими акторами після 2014 року. Про це актриса розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк .

Анна Кошмал розповіла, чому кілька років тому не вдавалася до теми війни.

"У моєму колі не було таких людей. Я справді думала багато, де момент цієї свідомості. Де він загубився, де він з'явився, або як взагалі це було? Я була дитиною...", - зізналася вона.

За словами зірки серіалу "Свати", у 2014 році їй було 19 років і ситуація в Україні її зовсім не цікавила. Вона не могла зрозуміти, як події 2014 року вплинули на життя України та настільки це небезпечно. Тому вона не бачила нічого поганого у тому, що в українських фільмах та серіалах знімаються російські актори.

"Я не була політично свідомою. У моєму колі ми не обговорювали політику, ми були підлітками. На державному рівні дозволялося показувати та знімати в Україні російські серіали, тому не було такого розуміння, чому це небезпечно", - додала актриса Анна Кошмал.

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