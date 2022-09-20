27-летняя звезда сериала "Сваты", украинская актриса Анна Кошмал, известная ролью взрослой Жени Ковалевой заговорила о съемках с российскими актерами после 2014 года. Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк.
Анна Кошмал рассказала, почему несколько лет назад не прибегала к теме войны.
"В моем кругу не было таких людей. Я действительно думала много, где момент этого сознания. Где он потерялся, где он появился, или как вообще это было? Я была ребенком...", - призналась она.
По словам звезды сериала "Сваты", в 2014 году ей было 19 лет и ситуация в Украине ее совсем не интересовала. Она не могла понять, как события 2014 года повлияли на жизнь Украины и настолько это опасно. Потому она не видела ничего плохого в том, что в украинских фильмах и сериалах снимаются российские актеры.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Такая боль": оборвалась жизнь легендарного украинца, мужеством которого восхищались
Много пострадавших: тяжелое ДТП в Киеве, Мерседес отправил набитую людьми маршрутку в столб
Бунт Пугачевой, к каким последствиям он может привести: "Начало конца режима"
"Какой позор!": популярный певец предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян
"Я не была политически сознательной. В моем кругу мы не обсуждали политику, мы были подростками. На государственном уровне разрешалось показывать и снимать в Украине российские сериалы, поэтому не было такого понимания, почему это опасно", - добавила актриса Анна Кошмал.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.