Анна Кошмал рассказала, почему несколько лет назад не прибегала к теме войны и снималась с актерами из россии.

27-летняя звезда сериала "Сваты", украинская актриса Анна Кошмал, известная ролью взрослой Жени Ковалевой заговорила о съемках с российскими актерами после 2014 года. Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк.

Анна Кошмал рассказала, почему несколько лет назад не прибегала к теме войны.

"В моем кругу не было таких людей. Я действительно думала много, где момент этого сознания. Где он потерялся, где он появился, или как вообще это было? Я была ребенком...", - призналась она.

По словам звезды сериала "Сваты", в 2014 году ей было 19 лет и ситуация в Украине ее совсем не интересовала. Она не могла понять, как события 2014 года повлияли на жизнь Украины и настолько это опасно. Потому она не видела ничего плохого в том, что в украинских фильмах и сериалах снимаются российские актеры.

"Я не была политически сознательной. В моем кругу мы не обсуждали политику, мы были подростками. На государственном уровне разрешалось показывать и снимать в Украине российские сериалы, поэтому не было такого понимания, почему это опасно", - добавила актриса Анна Кошмал.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.



