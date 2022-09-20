Популярна артистка, актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, що й у неї бувають невдалі будні з дитиною.

Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі, розповідає про своє життя та вражає образами. Виконавиця також чесно показує, що не завжди її будні бувають райдужними та позитивними.

«Один прокинувся, друга – ні. А ось сніданок для сина від лінивої мами» – прокоментувала типові будні артистка, не забувши показати цікаві фото.

Також Ксенія поскаржилася на сина, який надто багато проводить час із телефоном під час шкільних занять: "Ну це вже просто неможливо, не знаю що робити, забрала телефон і піде на заняття сьогодні без нього, як бути?"

Також Ксенія згадала, що раніше допомогло вибратися з депресії.

«Це сталося зі мною три роки тому… Абсолютно втомлена і забита у темний кут я направила запит у всесвіт – знайти рішення та пояснення мого психоемоційного стану. І тоді у моєму житті чудовим способом з'явилися медитації. Прийшовши до регулярної практики, я отримала потужний імпульс до розвитку та масштабування особистості».

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями та вразила Злату Огневич.

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