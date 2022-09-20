Дочка Ольги Фреймут, 16-річна Злата Мітчелл, показала, як провела час зі своїм бойфрендом Оскаром.

Старша донька української телеведучої та журналістки Ольги Фреймут, 16-річна Злата Мітчелл, продовжує хвалитися своїми стосунками з бойфрендом-іноземцем, якого звуть Оскар. Крім того, вона не перестає дивувати сміливими вбраннями, які носить у повсякденному житті. Кадрами дівчинка-підліток поділилася у Instagram.

Після критики користувачів мережі Злата Мітчелл стала рідше публікувати пікантні фото, але все ж таки іноді показує підписникам спекотні кадри. На цей раз дочка Ольги Фреймут зробила сміливе фото, стоячи біля дзеркала.

На знімку Злата Мітчелл постала в чорному вкороченому светрі та рожевих штанях, демонструючи свій точений животик та пружні сідниці. Волосся Злати розпущене і недбало покладено назад. Вона сама дивиться в камеру, закривши частину обличчя телефоном.

Крім того, вона виклала у Instagram-stories відео, де разом із хлопцем Оскаром, вони танцюють та співають на концерті відомого американського реп-виконавця Кендріка Ламара. Виступ репера відбувся у великій концертній залі у місті Лос-Анджелес (штат Каліфорнія) 17 вересня.

Як зізналася Злата, вона мріяла потрапити на концерт Кендріка з самого дитинства.

Нагадаємо, 16-річна донька Олі Фреймут у не по роках розкутому вбранні збентежила новим образом.

Як Politeka повідомляла, 16-річна дочка Олі Фреймут обтягла свою красу вузеньким топом.

Також Politeka писала, що Фреймут не витримала нападок на доньку і заступилася за Злату.