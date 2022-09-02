Більше того, телеведуча Ольга Фреймут запевнила, що сама бере приклад із доньки. Злата вчить її легкості, любові до свого тіла та до себе.

Старшу доньку української телеведучої та журналістки Ольги Фреймут, 16-річну Злату Мітчелл, у Мережі жорстко розкритикували через колір шкіри її американського бойфренда Оскара та її дівочої постаті. Зоряна мама заступилася за свою доньку під час інтерв'ю для "КП в Україні".

"Дуже прикро, що мою Злату обговорюють в інтернеті, навіть коли довкола війна, і нам особливо потрібно виявляти манери, стриманість і толерантність. Фігура, поза, вираз обличчя, порівняння Злати зі мною – це дуже неправильно, бо я – це я. Так, я дуже люблю етикет, я досить стримана. А Злата – є Злата. Вона – окремий всесвіт. І я не хотіла б, щоб Злата зламала свою особистість", – наголосила Ольга Фреймут.

Більше того, вона запевнила, що сама бере приклад із доньки. Злата вчить її легкості, любові до свого тіла та до себе.

Ольга Фреймут також розповіла, що дуже поважає та любить коханого своєї доньки, адже він нереально розумний, любить Злату і щосили підтримує її в Америці, де школярка переживає війну в рідній країні. Разом закохані збирали гроші для українських дітей, які приїхали за кордон. Окрім того, ще Оскар популяризує українські пісні.

Нагадаємо, Фреймут вийшла на зв'язок і звернулася до українців.

Як Politeka повідомляла, Фреймут зізналася, що похитнула психіку своїх дітей, тепер вони налякані.

Також Politeka писала, що Фреймут заговорила про втрату себе далеко від України, але повертатися не збирається.