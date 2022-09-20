Дочь Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, показала, как провела время со своим бойфрендом Оскаром.

Старшая дочь украинской телеведущей и журналистки Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, продолжает бахвалиться своими отношениями с бойфрендом-иностранцем, которого зовут Оскар. Кроме того, она не перстает удивлять смелыми нарядами, которые носит в повседневной жизни. Кадрами девочка-подросток поделилась в Instagram.

После критики пользователей сети Злата Митчелл стала реже публиковать пикантные фото, но все же иногда показывает подписчикам жаркие кадры. В этот раз дочь Ольги Фреймут сделала смелое фото, стоя у зеркала.

На снимке Злата Митчелл предстала в черном укороченном свитере и розовых штанах, демонстрируя свой точенный животик и упругие ягодицы. Волосы Златы распущены и небрежно уложены назад. Она сама смотрит в камеру, закрыв часть лица телефоном.

Кроме того, она выложила в Instagram-stories видео, где вместе с парнем Оскаром, они пляшут и поют на концерте известного американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара. Выступление рэпера состоялось в большом концертном зале в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 17 сентября.

Как призналась Злата, она мечтала попасть на концерт Кендрика с самого детства.

Напомним, 16-летняя дочь Оли Фреймут в не по годам раскованном наряде смутила новым образом.

Как Politeka сообщала, 16-летняя дочь Оли Фреймут обтянула свою красоту узеньким топом.

Также Politeka писала, Фреймут не выдержала нападок на дочь и вступилась за Злату.