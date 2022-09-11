Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка не раз дивувала українців надмірною любов'ю до етикету та постійними моралями. При цьому дедалі частіше артистку тепер критикують за зухвалу поведінку і не по роках сміливі образи старшої дочки Злати.

Зазначимо, Злата Мітчелл, яку Ольга народила від британця Ніла, минулого року переїхала до Лос-Анджелеса, де здобуває освіту. Дівчина активно ділиться різними кадрами, хвалиться вечірками і спантеличує досить зухвалими вбраннями.

У червоному топіці вона навряд чи прикрила форми, а короткі джинсові шорти тільки надали образу зухвалості. За такий вигляд дівчинку вже не раз дуже критикували у мережі.

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"Дуже прикро, що мою Злату обговорюють в інтернеті, навіть коли довкола війна, і нам особливо потрібно виявляти манери, стриманість та толерантність.

Поста, вираз обличчя, порівняння Злати зі мною – це дуже неправильно, тому що я – це я. Так, я дуже люблю етикет, я досить стримана. А Злата є Злата. Вона – окремий всесвіт. І я не хотіла б, щоб Злата зламала свою особистість", – раніше підкреслила Ольга Фреймут.

Нагадаємо, Фреймут вийшла на зв'язок та звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Фреймут зізналася, що похитнула психіку своїх дітей, тепер вони злякані.

Також Politeka писала, Фреймут заговорила про втрату себе далеко від України, але повертатися не збирається.