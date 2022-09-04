Як пише Politeka.net, Оля Фреймут – відома українська телеведуча. Зірка має трьох дітей - Злату Мітчелл, яку Ольга народила від британця Ніла, а також син Валерій і дочка Євдокія, які з'явилися вже в шлюбі з Володимиром Локотком. Старша дочка Злата минулого року переїхала до Лос-Анджелеса, де здобуває освіту. Нещодавно дівчина показала свого молодого чоловіка на ім'я Оскар. Не забуває Мітчелл і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Злата опублікувала кілька фото зі своєї подорожі до Львова, куди вже їздила під час війни. На одному з фото Мітчелл зробила селфі, будучи у вузькому топіку.

"Тяга додому. Україна. невідредагований. Липень 2022 року. Кожен, хто приходить на нашу землю, залишається на ній назавжди", - написала Злата.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ви теж", "Песик супер".

Нагадаємо, Фреймут не витримала нападок на дочку і заступилася за Злату.

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