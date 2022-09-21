Анна Кошмал вважає, що хоч мода - поняття мінливе і сліпе дотримання миттєвих трендів - це лише "тимчасова істерія".

Як повідомляє Politeka.net, 27-річна зірка серіалу "Свати" , українська актриса Анна Кошмал, вирішила торкнутися теми необхідності манікюру, а також дотримання модних тенденцій. У Instagram вона поділилася з шанувальниками думкою про те, як повинна виглядати і що робити жінка, щоб відчувати себе королевою.

Вона вважає, що хоч мода - поняття мінливе і сліпе дотримання миттєвих трендів - це лише "тимчасова істерія". Актриса не любить фарбувати нігті в яскраві кольори, віддаючи перевагу натуральності. Також артистка зробила зізнання, що ніколи не використовує гель лак, адже це займає багато часу, шкодить нігтьовій пластині та нігті потім некрасиво відростає.

"Я роблю собі звичайнісінький гігієнічний манікюр сама або йду в салон. Наношу звичайний прозорий лак, що зміцнює, і це для мене верх нігтьової естетики", - зізналася Анна Кошмал.

Окрім того, зірка серіалу "Свати" розповіла, що вже давно відмовилася від вживання м'яса та додала – їй ця звичка далася просто.

"Жодного звикання не було після відмови від м'яса. Просто відразу відчула себе краще, легше і енергійніше. Особливо серцево-судинна система сказала "дуже вдячна"", - додала актриса Анна Кошмал.

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