Анна Кошмал считает, что хоть мода - понятие переменчивое и слепое следование сиюминутным трендам – это лишь "временная истерия".

Как сообщает Politeka.net, 27-летняя звезда сериала "Сваты", украинская актриса Анна Кошмал, решила затронуть тему необходимости маникюра, а также следования модным тенденциям. В Instagram она поделилась с поклонниками мнением о том, как должна выглядеть и что делать женщина, чтобы в ощущать себя королевой.

Она считает, что хоть мода - понятие переменчивое и слепое следование сиюминутным трендам – это лишь "временная истерия". Актриса не любит красить ногти в яркие цвета, предпочитая натуральность. Также артистка сделала признание, что никогда не использует гель лак, ведь это занимает много времени, вредит ногтевой пластине и ногти потом некрасиво отрастают.

"Я делаю себе самый обычный гигиенический маникюр сама или иду в салон. Наношу обычный укрепляющий прозрачный лак и это для меня верх ногтевой эстетики", - призналась Анна Кошмал.

Кроме того, звезда сериала "Сваты" рассказала, что уже давно отказалась от употребления мяса и добавила - ей эта привычка далась просто.

"Никакого привыкания не было после отказа от мяса. Просто сразу почувствовала себя лучше, легче и более энергично. Особенно сердечно-сосудистая система сказала "очень благодарна"", - добавила актриса Анна Кошмал.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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