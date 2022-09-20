Ольга Сумська - відома українська актриса театру і кіно , яка багато років працює на сцені і нерідко блищить разом із зірковим чоловіком Віталієм Борисюком . На цей раз пара відзначилася бунтарськими образами на світському вечорі.

Днями вони здійснили рідкісний за останні півроку світський вихід у світ. Вчора у Києві в ТРЦ Gulliver відбулася презентація тизера до фільму "Буча", а також нового гуманітарного фонду Bucha Help.

На презентації Ольга Сумська з чоловіком з'явилася у дуже яскравому образі: одягла довгу чорну сукню зі спідницею-сонцем, туфлі із загостреним носком, а також обрала масивний гердан із бісеру та червону шкіряну куртку.

Віталій Борисюк був одягнений у стилі подружжя, у мережі вже помітили, що чоловік виглядав як рокер у вузьких штанах, футболці та чорній шкірянці.

Нагадаємо, Сумська з багатьма своїми колегами займається волонтерством та підтримує ЗСУ у боротьбі проти загарбників.

Нещодавно артистка виклала на своїй сторінці в Instagram страшні кадри із деокупованого Ізюму Харківської області.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про останні моменти життя Руслани Писанки перед трагедією.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська показала бешкетні кадри з іменинником-чоловіком Віталієм Борисюком.

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