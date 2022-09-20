Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса театра и кино, которая много лет работает на сцене и нередко блистает вместе с звездным супругом Виталием Борисюком. В этот раз пара отличилась бунтарскими образами на светском вечере.

На днях они совершили редкий за последние полгода светский выход в свет. Вчера в Киеве в ТРЦ Gulliver прошла презентация тизера к фильму "Буча", а также нового гуманитарного фонда Bucha Help.

На презентации Ольга Сумская с мужем появилась в весьма ярком образе: надела длинное черное платье с юбкой-солнцем, туфли с заостренным носком, а также выбрала массивный гердан из бисера и красную кожаную куртку.

Виталий Борисюк был одет в стиле супруги, в сети уже подметили, что мужчина выглядел как рокер в узких брюках, футболке и черной кожанке.

Напомним, Сумская с многими своими коллегами занимается волонтерством и поддерживает ВСУ в борьбе против захватчиков.

Недавно артистка выложила на своей странице в Instagram страшные кадры из деоккупированного Изюма Харьковской области.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.