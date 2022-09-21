Як пише Politeka.net , Ані Лорак - успішна співачка з України, яка живе та будує кар'єру в Росії. Зірка єдиний раз після початку війни згадала про свою батьківщину, а потім замовкла на півроку. Днями Лорак повернулася до публічного поля, але знову не згадувала Україну. А тепер стало відомо, що Лорак зібралася гастролювати Європою. Про це повідомив Володимир Депутат у своєму Інстаграмі.

"Тут ось така справа!!! людині зараз погано платять на **** і вона вирішила поїхати грошенят підзаробити в Європі! Німці заборонили виступ Олега Скрипки з якихось надуманих причин, аргументуючи, що він ***", - написав Володимир .

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Концерт тільки з Кобзоном на пару", "Ганьба Чернівецької області", "За Повалій, щасливого шляху", "Пташка, яка не товаришує з зозулею", "А хто це", "Таких треба позбавляти титулу народна артистка України та взагалі громадянства" "Ніколи її не любила .. і правильно робила".

Нагадаємо, опухла і з обручкою: запроданка Лорак після довгого мовчання з'явилася в Росії і вразила виглядом

Також Politeka повідомляла, що українці жорстко відреагували на "повернення" запроданки Лорак.

А ще Politeka писала, що Лорак швидко перевзулась заради туру в Європі, згадавши про українське коріння.



