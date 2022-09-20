Деякі українські народні артисти досі мають свої титули, хоча насправді не підтримують країну у важкий час. Міністерство культури ініціює забирати в деяких зірок звання "народного артиста". Співачка Тіна Кароль в інтерв'ю для "ТСН" зізналася, як ставиться до цього рішення.

Тіна Кароль заявила, що зараз своєчасно розставлятиме акценти і змінюватиме попередні рішення. Час виправити помилки і зробити все, щоб покарати тих, хто мовчки підтримує російське вторгнення або відкрито виступає за війну.

"Нормальна ініціатива. Час змінився, є можливість розставити крапки над і, акценти. На те і є міністерство, щоб вводити щось нове, щось міняти та додавати, але також нагороджувати та позбавляти, якщо є за що. Чому б і ні", - сказала Тіна Кароль.

Варто зазначити, що це рішення було озвучене Міністерством культури на фоні концертів зрадниці Ані Лорак. Співачка вирушила в тур Чехією та Німеччиною, а щоб зібрати великі зали і заробити грошенят, вона назвала себе "найтитулованішою співачкою в Україні". На щастя, її виступи бойкотують.

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