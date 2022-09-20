Некоторые украинские народные артисты до сих пор пользуются своими титулами, хотя на самом деле не поддерживают страну в трудное время. Министерство культуры инициирует забирать у некоторых звезд звание "народного артиста". Певица Тина Кароль в интервью для "ТСН" призналась, как относится к этому решению.

Тина Кароль заявила, что сейчас своевременно расставлять акценты и изменять предыдущие решения. Время исправить ошибки и сделать все, чтобы наказать тех, кто молча поддерживает российское вторжение или же открыто выступает за войну.

"Нормальная инициатива. Время изменилось, есть возможность расставить точки над и, акценты. На то и есть министерство, чтобы вводить что-то новое, что-то менять и добавлять, но также награждать и лишать, если есть за что. Почему бы и нет", – сказала Тина Кароль.

Стоит отметить, что это решение было озвучено Министерством культуры на фоне концертов предательницы Ани Лорак. Певица отправилась в тур по Чехии и Германии, а чтобы собрать большие залы и заработать деньжат, она назвала себя "самой титулованной певицей в Украине". К счастью, ее выступлений бойкотируют.

Напомним, что певица Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын певицы Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

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