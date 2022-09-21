Переможець "Холостячки" Андрій Задворний похвалився привітом, яке йому вдалося передати для окупантів, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який наважився піти на шоу "Холостячка" із Златою Огнєвіч. Андрію вдалося перемогти на проекті, але одразу після шоу він покинув співачку. Тепер Задворний досить успішний блогер і веде сторінку в Інстаграм. А цього разу Андрій показав, яке привітання йому вдалося передати для окупантів.

"Привіт і подяка від наших артилеристів, яким на фронті дуже знадобилася куплена машинка!"

Приєднуйтесь до збору на пікапи для СЗГ, переможемо разом", - написав Задворний.

Повідомлялося, зірка розповіла про свої зв'язки з росією."…Москва – моє навчання та бізнес там у 2017 році, тоді, коли вже частину нашої країни було окуповано, а герої гинули майже щодня.

Багато чого мені соромно і я досі не можу усвідомити, як я не бачив очевидних речей, був таким недалекоглядним, але я все ж таки хочу викласти думки поступово, осмислюючи минуле – можливо це комусь допоможе осмислити своє», - написав Андрій.

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