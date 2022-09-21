Победитель "Холостячки" Андрей Задворный похвастался приветом, который ему удалось передать для оккупантов, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который решился пойти на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Андрею удалось победить на проекте, но сразу после шоу он бросил певицу. Теперь же Задворный довольно успешный блогер и ведет страничку в Инстаграм. А в этот раз Андрей показал, какой привет ему удалось передать для оккупантов.

"Привет и благодарность от наших артиллеристов, которым на фронте очень пригодилась купленная машинка!

Присоединяйтесь к сбору на пикапы для ССО, победим вместе", - написал Задворный.

Сообщалось, звезда рассказал о своих связях с россией."…Москва – мое обучение и бизнес там в 2017 году, тогда, когда уже часть нашей страны была оккупирована, а герои погибали почти каждый день.

Многое мне стыдно и я до сих пор не могу осознать как я не видел очевидных вещей, был таким недальновидным, но я все же хочу изложить мысли постепенно, осмысливая прошлое – возможно это кому-то поможет осмыслить свое", - написал Андрей.

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