Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка неодноразово потрапляла у скандали через мовне питання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду ще й нагадала про власний бренд одягу.

Так, у соцмережі Марія опублікувала миле відео, на якому продемонструвала вбрання бренду, який, як виявилося, підготувався до холодів та випустив нові предмети гардеробу. У короткому ролику Єфросиніна позує в яскравих костюмах двох кольорів – зеленого та рожевого, тож деяким одразу нагадало кольори літні кольори кавуна. На цьому відео багато фоловерів також помітили шикарну фігуру телезірки.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Ми гарно до холодів готові! А ви?". Шанувальники не пройшли мимо і відразу почали коментувати нове відео знаменитості: "Гарно", "Маша, фігурка просто шикарна!", "Рожевий костюм просто вогонь", "Маша ви супер, всі красиві", "Марічка, ти вогонь, дуже підходить тобі зелений колір", "Маша, а мені ви більше в рожевому подобаєтеся. Красуня", "Маша незрівнянна", "Зелений колір дуже йде", "Маша неймовірно красива", "Маша, як кавун", "Фігура просто шикарна".

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