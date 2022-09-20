Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая не раз попадала в скандалы из-за языкового вопроса, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша и основательница благотворительного фонда еще и напомнила о собственном бренде одежды.

Так, в соцсети Мария опубликовала милое видео, на котором продемонстрировала наряды бренда, который, как оказалось, подготовился к холодам и выпустил новые предметы гардероба. В коротком ролике Ефросинина позирует в ярких костюмах двух цветов – зеленого и розового, так что некоторым сразу напомнило цвета летние цвета арбуза. На этом видео многие фолловеры также подметили шикарную фигуру телезвезды.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Мы в красиво к холодам готовы! А вы?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео знаменитости: "Красиво", "Маша, фигурка просто шикарная!", "Розовый костюм просто огонь", "Маша вы супер, все красивые", "Маричка, ты огонь, очень подходит тебе зеленый цвет", "Маша, а мне вы больше в розовом нравитесь. Красавица", "Маша бесподобна", "Зеленый цвет очень идет", "Маша невероятно красивая", "Маша, как арбузик", "Фигура просто шикарная".

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