Як пише Politeka.net , Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Фабрика зірок". Оля там посіла перше місце, а торік вирішила спробувати свої сили на шоу "Маска". Там у образі "Скандала" Цибульська дійшла до фіналу, але посіла друге місце. Не забуває Оля і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Оля поділилася відео, де була разом із Юрієм Горбуновим. Парочка станцювала, а потім обнялася.
"То що, дует?", - Запитала Оля.
Фанати поставили тисячі лайків та написали кілька коментарів:
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"Які ви красиві", "Житиме Україна", "Красивенько".
Повідомлялося, що Цибульська зворушила українців новим віршем.
"Куплю собі у долі новий день.
Не за монети,
Просто за надію.
За те, що найдорожче у людей,
А як відмовить … що тоді я вдію?
Куплю собі тоді у долі .. час.
І попрошу щоб не спішила старість.
Хоча , нехай приходить в сивинах,
Бо юність досі в пам’яті зосталась.
Куплю собі у долi …. Попрошу…
Хай просто так. Нiчого не дарує.
Бо доля тільки обраних січе.
Туди, де б‘є - візьме і поцілує.", - написала Оля.
Нагадаємо, Цибульська тісно притиснулася до одруженого чоловіка на вулиці, а потім поцілувала його: відомо, хто він
А еще Politeka сообщала, что Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны
Также Politeka писала, что Цибульская показала, что с ней приключилось на съемках нового клипа