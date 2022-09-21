Кума Дзідзьо Оля Цибульська засвітилася з Юрієм Горбуновим, поділившись яскравим відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Фабрика зірок". Оля там посіла перше місце, а торік вирішила спробувати свої сили на шоу "Маска". Там у образі "Скандала" Цибульська дійшла до фіналу, але посіла друге місце. Не забуває Оля і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Оля поділилася відео, де була разом із Юрієм Горбуновим. Парочка станцювала, а потім обнялася.

"То що, дует?", - Запитала Оля.

Фанати поставили тисячі лайків та написали кілька коментарів:

"Які ви красиві", "Житиме Україна", "Красивенько".

Повідомлялося, що Цибульська зворушила українців новим віршем.

"Куплю собі у долі новий день.

Не за монети,

Просто за надію.

За те, що найдорожче у людей,

А як відмовить … що тоді я вдію?

Куплю собі тоді у долі .. час.

І попрошу щоб не спішила старість.

Хоча , нехай приходить в сивинах,

Бо юність досі в пам’яті зосталась.

Куплю собі у долi …. Попрошу…

Хай просто так. Нiчого не дарує.

Бо доля тільки обраних січе.

Туди, де б‘є - візьме і поцілує.", - написала Оля.

Нагадаємо, Цибульська тісно притиснулася до одруженого чоловіка на вулиці, а потім поцілувала його: відомо, хто він

А еще Politeka сообщала, что Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны

Также Politeka писала, что Цибульская показала, что с ней приключилось на съемках нового клипа



