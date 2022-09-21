Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Фабрика звезд". Оля там заняла первое место, а в прошлом году решила попробовать свои силы на шоу "Маска". Там в образе "Скандала" Цибульская дошла до финала, но заняла второе место. Не забывает Оля и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Оля поделилась видео, где была вместе с Юрием Горбуновым. Парочка станцевала, а после этого обнялась.

"То что, дуэт?", - спросила Оля.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Какие вы красивые", "Будет жить Украина", "Красивенько".

Сообщалось, что Цибульская растрогала украинцев новым стихом.

"Куплю собі у долі новий день.

Не за монети,

Просто за надію.

За те, що найдорожче у людей,

А як відмовить … що тоді я вдію?

Куплю собі тоді у долі .. час.

І попрошу щоб не спішила старість.

Хоча , нехай приходить в сивинах,

Бо юність досі в пам’яті зосталась.

Куплю собі у долi …. Попрошу…

Хай просто так. Нiчого не дарує.

Бо доля тільки обраних січе.

Туди, де б‘є - візьме і поцілує.", - написала Оля.

Напомним, Цибульская тесно прижалась к женатому мужчине на улице, а потом поцеловала его: известно, кто он

А еще Politeka сообщала, что Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны

Также Politeka писала, что Цибульская показала, что с ней приключилось на съемках нового клипа



