Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Фабрика звезд". Оля там заняла первое место, а в прошлом году решила попробовать свои силы на шоу "Маска". Там в образе "Скандала" Цибульская дошла до финала, но заняла второе место. Не забывает Оля и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Оля поделилась видео, где была вместе с Юрием Горбуновым. Парочка станцевала, а после этого обнялась.
"То что, дуэт?", - спросила Оля.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали несколько комментариев:
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"Какие вы красивые", "Будет жить Украина", "Красивенько".
Сообщалось, что Цибульская растрогала украинцев новым стихом.
"Куплю собі у долі новий день.
Не за монети,
Просто за надію.
За те, що найдорожче у людей,
А як відмовить … що тоді я вдію?
Куплю собі тоді у долі .. час.
І попрошу щоб не спішила старість.
Хоча , нехай приходить в сивинах,
Бо юність досі в пам’яті зосталась.
Куплю собі у долi …. Попрошу…
Хай просто так. Нiчого не дарує.
Бо доля тільки обраних січе.
Туди, де б‘є - візьме і поцілує.", - написала Оля.
Напомним, Цибульская тесно прижалась к женатому мужчине на улице, а потом поцеловала его: известно, кто он
А еще Politeka сообщала, что Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны
Также Politeka писала, что Цибульская показала, что с ней приключилось на съемках нового клипа