Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де їй не повірили судді на прослуховуванні. Учасниці вдалося з другого разу перемогти на проекті і тепер вона досить впізнавана співачка, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. А цього разу Аїда у своєму блозі вирішила опублікувати стильний образ у блузі та штанах.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Стильно", "Така красива", "Як завжди красиве фото у тебе", "Моє кохання з'явилося вдалого гарного настрою та вечора", "Гарний образ, елегантна і красива Аїда", "Привіт сонячне світло! Приголомшливо красива, як завжди. Я не знаю, чи створив вас Бог, але якщо так, то Він знав, що робив...... Побачивши тебе. Серце чого хоче і логіки тут немає, а думки навколо тебе кружляють...".

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