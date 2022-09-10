Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор". Там участница выступила с песней и судьи не поверили, что это ее голос, заставив спеть без музыки. Данный фрагмент шоу разошелся по всему Интернету и собрал десятки миллионов просмотров. А Аида стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев, которых звезда радует своим творчеством и личными кадрами.
А в этот раз Николайчук опубликовала скрин российского военкора, который рассказал о московском празднике.
"Сегодня в 21:00 в Москве салют. Я так понял, в честь успехов ВСУ под Харьковом? Вы там обалдели что ли в корягу?", - пожаловался он.
Аиду повеселили панические настроения россиян, которые в последние несколько дней оставляют десятки населенных пунктов и бегут из Харьковской области.
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Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук поразила внешностью накануне выхода новой песни
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