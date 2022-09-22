Як передає Politeka.net , в Інстаграм Наомі Кемпбел завжди любила бути в центрі уваги, отримувати тисячі компліментів і заради цього вже не один десяток років жорстко стежить за фігурою та якістю своєї шкіри. І хоча модель багато років ховає

Нещодавно популярний бренд H&M представив нову рекламну кампанію у французькому стилі. Для привернення уваги та ефекту несподіванки також запросили також і Наомі Кемпбелл.

У рекламному ролику Наомі грає роль інсайдера моди, що сидить біля ресторану. У короткометражному фільмі вона носить шарф та помаранчеву шовкову блузку з паризької колекції цього року.

"Я сподіваюся, що всім дійсно сподобається колекція, тому що це чудовий уявний світ. На схемах панувала чудова атмосфера. Париж – одне з моїх улюблених міст", – розповіла Наомі.

Раніше Наомі звернулася до молодої моделі, побажавши їй найкращого: «З днем ​​народження! Нічого собі, де минув час, ніби ти, як учора стояла тут, йшла на іспит у 16, а тут тобі 22 роки.. що я можу сказати? Жінка, якою ти стаєш, знає, що багато хто дивиться на тебе. Це ми всі розуміємо, нехай твої 22 розкриють тебе по-новому! – пише модель.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбел в ефектній сукні зачарувала виглядом поруч з подругою:"так ще вміти треба".

Як повідомляла Politeka, Наомі Кемпбелл в ефектному вбранні задала новий тон в моді: "Будьте обережні...".

Також Politeka писала, що Наомі Кемпбел в білосніжному костюмі зачарувала образом:"Прямо небесна діва".