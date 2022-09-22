Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наоми Кэмпбел всегда любила быть в центре внимания, получать тысячи комплиментов и ради этого уже не один десяток лет жестко следит за фигурой и качеством своей кожи. И хотя модель много лет прячет

Недавно популярный бренд H&M представил новую рекламную кампанию во французском стиле. Для привлечения внимания и эффекта неожиданности также пригласили также и Наоми Кэмпбелл.

В рекламном ролике Наоми играет роль инсайдера моды, сидящего у воображаемого ресторана. В короткометражном фильме она носит шарф и оранжевую шелковую блузку из парижской коллекции этого года.

"Я надеюсь, что всем действительно понравится коллекция, потому что это прекрасный воображаемый мир. На схемах царила отличная атмосфера. Париж – один из моих любимых городов", – рассказала Наоми.

Ранее Наоми обратилась к молодой модели, пожелав ей всего самого лучшего: «С днем рождения! Ничего себе, где прошло время, будто ты, как вчера стояла тут, шла на экзамен в 16, а здесь тебе 22 года .. что я могу сказать? Женщина, которой ты становишься, знает, что многие смотрят на тебя. Это мы все понимаем, пусть твои 22 раскроют тебя по-новому!» - пишет модель.

Напомним, что Наоми Кэмпбел в эффектном платье очаровала видом рядом с подругой: "Так еще уметь надо".

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в эффектном наряде задала новый тон в моде: "Будьте осторожны...".

Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбел в белоснежном костюме очаровала образом: "Прямо небесная дева".