Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Леся Нікітюк у рамках шоу "Le Маршрутка" потрапила до Польщі. Третій сезон буде про те, як живе Україна та українці під час війни — про їхню силу, мужність та непокору. На своїй сторінці у Instagram вона розповіла про тих, хто допомагає українцям у Польщі.

Телеведуча побувала у Жешуві – місто на південному сході Польщі. Там Леся Нікітюк відвідала "Full Market" - звичайний ТРЦ. Але другий поверх цього супермаркету далекий від звичайного. Волонтери перетворили весь поверх у притулок для біженців із України. Там підготували все необхідне для людей: ліжка, душ та їдальня, а також медичний центр та волонтерка.

"Ще трохи розповідей про людей, які допомагають у Польщі... Я дякую кожному за те, що стільки місяців дбаєте про наших людей та дітей", - розповіла Леся Нікітюк та показала фото з волонтерами.

Варто зазначити, що вперше на простріленій маршрутці Леся Нікітюк перетнула кордон і вирушила до тієї країни, яка прийняла більше українських біженців – Польщу. Але вона обіцяє, що обов'язково поїде до інших країн.

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами.

Також Politeka писала, що Нікітюк засвітилася із загадковим чоловіком на набережній, Астаф'єва вигукнула.