Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина не змогла мовчати після чергового безглуздого висловлювання путіна та запровадження мобілізації на території Росії. Висловлювання пропагандистів і самого путіна суперечать ситуації із вторгненням.

Поки в Росії гордо заявили, що ми втратили нібито більше 60 тисяч наших воїнів, у них гордо впали трохи більше 5 тисяч. Тоді як за реальною картиною фактично 60 тисяч їхніх окупантів уже не повернуться додому.

Після заяв про мобілізацію, коли їхня "операція" нібито йде за планом, у багатьох були питання, а наші зірки з гумором відповіли на те, що відбувається.

«Ой, а що сталося? Начебто спеціалізована операція ... а тут раптово мобілізація, щоб уникнути розколу країни. Ну, тепер вставайте з диванів і поповнюйте другу армію світу. Мабуть, не справляється імперія і божевільний дідусь. І якщо що – авіаквитки до безвізових країн закінчилися» - посміялася Ксенія.

Також Мішина вирішила розповісти про складні моменти спілкування із сином останнім часом. Платон стає старшим і його думка стає іншою, тому Ксенія починає шукати новий підхід до дитини.

«Не хоче до школи, незадоволений. Щодня така історія. Намагаюся довгими розмовами народити любов до того, що треба робити. Але поки що… Не виходить. Адже я пам'ятаю свою школу! Я бігла туди до своїх подружок, заради спілкування, історій… Школа – це ж зміни!».

Нагадаємо, Мішина розповіла про свої правила нормального життя.

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