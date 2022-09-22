Після того, як Україна обміняла своїх героїв на зрадника-нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука, у мережі згадали його дружину Оксану Марченко.

Так, Володимир Остапчук показав несподівану реакцію Марченка, висміявши її за допомогою мему. Кадр він оприлюднив у своїх інстаграм-сторісах.

«Я тільки життя своє налагодило, якого біса», - йдеться у підписі.

Нагадаємо, що після затримання нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука СБУ за нього заступилася його дружина Оксана Марченко. Вона записала одразу кілька відеозвернень. Так, дружина Медведчука звернулася до президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана з проханням звільнити його та стала об'єктом глузувань з боку українців.

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