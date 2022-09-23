Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Сопонару відлетіла до Лондона, де перебувала тривалий час, але потім повернулася додому. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала відео, де не встигнувши прибрати "шухер" на голові, звернулася до українців.

"Привіт мої фоловери. Ось така крута, прекрасна, волохата жінка до вас увірвалася в ефір, бо дуже щаслива і немає часу на такі дурниці, як зачісувати волосся. Коротше, така щаслива, героїв, які повернулися додому. Така хороша новина. Просто взагалі найкраще, що могло статися з нами. А ви як?", - сказала задоволена Ірина звертаючись до українців.

Нагадаємо, Сопонару з "Жіночого кварталу" показала жаркий поцілунок із бойфрендом-іноземцем та поділилася визнанням

А ще Politeka повідомляла, що Сопонару з "Жіночого кварталу" виставила напоказ свої переваги під час спілкування з дитиною.

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару розстебнувши сорочку змусила милуватися собою