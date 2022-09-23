Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Сопонару улетела в Лондон, где находилась продолжительное время, но потом вернулась обратно домой. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовала видео, где не успев убрать "шухер" на голове, обратилась к украинцам.

"Привет мои фолловеры. Вот такая крутая, прекрасная, волохатая женщина к вам ворвалась в эфир, потому что очень сильно счастлива и нет времени на такие глупости, как зачесывать волосы. Короче, такая счастливая, героев, которые вернулись домой. Такая хорошая новость. Просто, вообще, самое лучшее, что могло произойти с нами. А вы как?", - сказала довольная Ирина обращаясь к украинцам.

Напомним, Сопонару из "Женского квартала" показала жаркий поцелуй с бойфрендом-иностранцем и поделилась признанием

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