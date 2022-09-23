Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Після початку війни Ірина виїхала з України, рятуючись від обстрілу. А нещодавно зірка повернулася назад до Києва і навіть встигла розпочати зйомки. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ірина опублікувала фотографію із Лондона. Як можна побачити, зірка позувала зі своєю сестрою біля палацу.

"Сестра...", - написала Ірина у своєму блозі.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Дві красуні чарівні, наші українські дівчата, слава Ісусу Христу", "Дві сестрички як лисички. Одна світла, друга темна. Жили у бабусі", "Класні сестри", "Красуні", "Привіт Наташі", "Вау, красиві" , "Палац".

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