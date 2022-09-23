Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Після початку війни Ірина виїхала з України, рятуючись від обстрілу. А нещодавно зірка повернулася назад до Києва і навіть встигла розпочати зйомки. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Ірина опублікувала фотографію із Лондона. Як можна побачити, зірка позувала зі своєю сестрою біля палацу.
"Сестра...", - написала Ірина у своєму блозі.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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