Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". После начала войны Ирина выехала из Украины, спасаясь от обстрелов. А недавно звезда вернулась обратно в Киев и даже успела приступить к съемкам. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Ирина опубликовала фотографию из Лондона. Как можно увидеть, звезда позировала со своей сестрой возле дворца.
"Сестра...", - написала Ирина в своем блоге.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Две красавицы очаровательны, наши украинские девушки, слава Иисусу Христу", "Две сестренки как лисички. Одна светлая, вторая темная. Жили у бабушки", "Классные сестры", "Красотки", "Привет Наташе", "Вау, красивые", "Дворец".
Напомним, Сопонару из "Женского квартала" обратилась к украинцам за помощью
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