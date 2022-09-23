Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Пара виховує двох дітей, останнього з яких Ганна народила 2020 року. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу зірка вийшла в ефір, засвітившись із ефектним красенем.
"Я знову почала танцювати з Сергієм", - написала Ганна, ділячись радісною новиною.
"Ну що, друзі, ви думали, куди ж я так швидко їхала. Я їхала до Сергія. І ми починаємо займатися танцями. І в мене сьогодні не дуже виходило так собі", - сказала Ганна.
"Ні, на мою думку, все виходило добре. Це просто перше заняття, як завжди", - сказав Сергій.
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"Так, перше заняття не таке, як у нашій голові", - сказала у відповідь Саліванчук.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук поскаржилася на мінуси активного схуднення .
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