Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих детей, последнего из которых Анна родила в 2020 году. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз звезда вышла в эфир, засветившись с эффектным красавчиком.

"Я снова начала танцевать с Сергеем", - написала Анна, делясь радостной новостью.

"Ну что, друзья, вы думали, куда же я так быстро ехала. Я ехала к Сергею. И мы начинаем заниматься танцами. И у меня сегодня не очень выходило, так себе", - сказала Анна.

"Нет, мне кажется, все выходило хорошо. Это просто первое занятие, как всегда", - сказал Сергей.

"Да, первое занятие не такое, как в нашей голове", - сказала в ответ Саливанчук.

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