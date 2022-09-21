Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети, рассказывает о себе, удивляет образами и любит честно показывать свои будни. В этот раз артистка привлекла внимание милыми утренними кадрами с детьми.

«Сегодня утро у меня начинается не со спорта. Да, было четыре дня подряд со спортом. А вот Никита на фоне шумит. В этот раз иначе утро начинается. Спорт снова с утра – это уже немножко перебор был бы, крепатура уже такая, что я едва хожу. Сегодня будут только горячие тренировки мои и сейчас будем с Никитосом убирать!» - рассказала Анна под новыми кадрами.

Отметим, Саливанчук ранее призналась, что хочет скинуть лишние килограммы и ради этого ходит не только тренироваться, но еще и на «огненный» массаж.

Также звезда не забывает рассказывать о своих тренировках в Инстаграм, а также показывает моменты из массажного салона, куда начала ходить на специальные процедуры. Анна даже призналась, что сперва ходила с синяками, однако быстро привыкла и результат ей понравился.

«И я не сдаюсь, сегодня 7 массаж и уже не так больно!» - призналась Анна и показала частичку своего сеанса в салоне.

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" нашла способ, как удовлетворить украинцев.

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