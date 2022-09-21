Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук недавно рассказала, как желает сбросить пять лишних килограмм. Сейчас ее вес составляет 63 кг, но артистка мечтает о формах получше, поэтому начала активно приводить себя в порядок.

Также звезда не забывает рассказывать о своих тренировках в Инстаграм, а также показывает моменты из массажного салона, куда начала ходить на специальные процедуры. Анна даже призналась, что сперва ходила с синяками, однако быстро привыкла и результат ей понравился.

«И я не сдаюсь, сегодня 7 массаж и уже не так больно!» - призналась Анна и показала частичку своего сеанса в салоне.

Также Анна Саливанчук призналась, что ходит в зал до сих пор в том самом костюме, который выбрала себе еще пять лет назад. Причем ей нравится активно заниматься, проводить время на тренировках и уделять время себе.

«5 лет в одном костюме! Купила его, когда Глебу было 2 года, а теперь Никите 2 года!» - с позитивом подметила Анна.

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" нашла способ, как удовлетворить украинцев.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" похвасталась новенькими процедурами для похудения.