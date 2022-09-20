Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что ходит в зал до сих пор в том самом костюме, который выбрала себе еще пять лет назад. Причем ей нравится активно заниматься, проводить время на тренировках и уделять время себе.

Анна добавила в шутливой форме - просто ей комфортно в такой одежде и она привыкла надевать именно этот костюм. И хотя образов у знаменитой актрисы правда много, тренироваться она любит без лишнего привлечения внимания.

«5 лет в одном костюме! Купила его, когда Глебу было 2 года, а теперь Никите 2 года!» - с позитивом подметила Анна.

Ранее Анна показала, как проходят семейные выходные. Она не только обычно водит детей в различные кружки, занимается с ними дома, но и показывает неловкие моменты:

"Начал меня кусать, я решила его подушкой проучить, а он хохочет! А вот тут даже в субботу бокс!" - поделилась Анна подборкой кадров с детьми. Стоит напомнить, что супруг артистки Александр крайне редко появляется на ее фото, так как совсем не любит светиться перед публикой.

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.

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