Катя Осадча звернула увагу на те, що на кордонах росії з Грузією, Монголією та Казахстаном очевидці фіксують великі черги авто з охочими залишити країну на тлі оголошення часткової мобілізації.

Як повідомляє Politeka.net, українська ведуча Катя Осадча, коментуючи акції протесту в росії проти часткової мобілізації росіян, назвала їх учасників жалюгідним мотлохом. Знаменитість наголосила, що росіяни зайняли досить лицемірну позицію, бо не протестують проти війни, а лише проти мобілізації.

Крім того, вона звернула увагу на черги з машин на кордонах і жорстко пройшлася по росіянах, які тікають.

Телеведуча нагадала, що люди в росії кричать "життя нашим дітям". Це й обурило її, адже окупанти вже сім місяців убивають українців, але це не хвилювало росіян та не хвилює.

"Тобто раніше протестувати не було проти чого? Фу... Огидно. Низько. Не народ, а мотлох. Та жалюгідна молодь кричала "путина в окопи". Тобто воювати треба, але не тим, хто вийшов на протест, а тим, хто це вигадав? Хтось у тій країні має розум? Якесь суцільне дно. І без варіантів - посилюватимуть виробництво великих пластикових пакетів. Те й заслуговують", - жорстко написала Катя Осадча .

Крім того, ведуча звернула увагу на те, що на кордонах росії з Грузією, Монголією та Казахстаном очевидці фіксують великі черги авто з охочими залишити країну на тлі оголошення часткової мобілізації. Багатьох українців це розсмішило.

"Черговий раунд дна з росії. Тобто війну зупиняти не потрібно, треба рятувати свою дупу. На одному з європейських каналів чергу з машин з російськими чоловіками, порівняли з чергами з українських машин з дітьми та жінками у лютому. Повторю знову: не нація, а мотлох", - зазначила Катя Осадча.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.